Die Firma Treiber ist seit fünf Generationen in Wieblingen ansässig. Zunächst als Wagnerei im Ortskern, später als holzverarbeitender Betrieb, der Mitte der Fünfzigerjahre in das neu entstandene Gewerbegebiet zog. Unter Führung von Alfred und Gerhard Treiber spezialisierte sich die Firma nach einem Spezialauftrag der Mannheimer Schokoladenfabrik auf "Puderkästen", schnell wurde die Firma Haribo zum wichtigsten Abnehmer dieses Produkts. Es ähnelt in Form und Größe einem Haushaltstablett, das bei der Herstellung von Gummibären zunächst randhoch mit Maisstärke befüllt wird. Anschließend werden mit einem Stempelbrett viele kleine Formen in diesen "Puder" gedrückt, danach wird flüssige Fruchtgummimasse in die so entstandene Form gegossen. Die Stärke dient auch dazu, den Gummibären Feuchtigkeit zu entziehen. Für die Trocknung werden Puderkästen bis zu 3,30 Meter hoch gestapelt. Treiber Trays hat heute 60 Mitarbeiter und liefert sein Produkt in viele Länder, auch nach Japan, Kolumbien und Brasilien. Die alten Holz-Puderkästen werden bislang zusätzlich zu den neuen aus Plastik noch weiter hergestellt. (hob)