Bernhard Trares im Gespräch

Das war knapp: Mit Ach und Krach setzte sich der SV Waldhof Mannheim am Mittwochabend mit 1:0 im Pokal-Achtelfinale beim VfB Eppingen durch. "Ich bin dankbar für dieses Spiel. Das war ein super Test", sagte Waldhof- Trainer Bernhard Trares bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Herr Trares, wie war es so in Eppingen?

Großes Kompliment an den VfB. Er hat uns alles abverlangt. Meine Mannschaft ist nicht mit der Einstellung reingegangen, mit der man reingehen muss in so ein Spiel. Aus diesem Grund haben wir auch zwei Hochkaräter zugelassen, die unser Torwart Christopher Gäng super gehalten hat. Dann haben wir uns gefangen und sind in Tritt gekommen. Die zweite Halbzeit haben wir komplett kontrolliert.

War es nicht zu wenig, was Ihre Mannschaft gezeigt hat?

Ja, es war zu wenig.

Und woran lag das?

Das lag sicherlich auch am Gegner. Der VfB hat sich brutal gewehrt und gefightet. Er hat es auch von der Taktik clever gemacht - der Trainer hat die Mannschaft gut eingestellt. Es lag natürlich auch an uns, weil wir die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt haben.

Wie bewerten Sie den Platzverweis, die vielleicht spielentscheidende Szene?

Entscheidend für den Spielverlauf war der Platzverweis nicht. Es ist natürlich ärgerlich für den Gegner, einen Spieler so runterzubekommen. Ich denke, es war eine unglückliche Aktion, weil der Eppinger Spieler einen Schritt zu spät kam. Ich habe es von meinem Platz aber nicht richtig gesehen. Alles in allem war es ein gutes Pokalspiel. Die einheimischen Zuschauer können stolz auf ihre Mannschaft sein.

Wie geht es jetzt weiter für Ihre Elf?

Wir müssen den Mund abputzen, wir sind eine Runde weiter. Wir müssen das Spiel jetzt relativ schnell abhaken, wir haben am Sonntag ein schweres Spiel. Stattallendorf wird uns genauso fordern wie Eppingen, da müssen wir parat stehen. (esc)