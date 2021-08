> Für den Kaffeegenuss zu Hause gibt es laut Kaffeeröster und Barista Victor Lopez-Davila nicht das eine Patentrezept. Er rät jedenfalls von Pad- und Kapselmaschinen ab und empfiehlt zudem, den Kaffee selbst zu mahlen. Bereits gemahlener Kaffee aus dem Supermarkt sei meist über sechs Monate alt und verliere in einer derart langen Zeit – auch im Vakuum verpackt – sein ursprüngliches Aroma. Zugleich müsse es nicht gleich eine teure Profi-Kaffeemaschine sein, sagt er: "Gute, kleine Siebträgermaschinen für zu Hause gibt es auch schon für 100 Euro." So schwört Lopez-Davila auch bei der Herstellung des perfekten Milchschaums auf die "Dampflanze", mit der Siebträgermaschinen und einige Vollautomaten ausgestattet sind. Als Alternative empfiehlt er eine "French Press", auch Pressstempelkanne genannt: Vorher in der Mikrowelle aufgewärmte Milch kann auch damit zu einer schön cremigen, homogenen Masse aufgeschäumt werden. Bei der Auswahl der dafür geeigneten Milch achtet der Barista auf den Fettgehalt: 3,8 Prozent sollten es sein. Bei Hafermilch gebe es unterschiedlich gute Sorten, sagt er. luw