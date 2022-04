> Das Tiny House, das Karin Lemler und ihr Mann in den Eppelheimer Birkighöfen aufstellen wollten, stammt von der österreichischen Firma Wohnwagon. Nach eigenen Angaben produziert das Unternehmen "eines der wenigen Tiny Houses am Markt, das den Bauvorschriften entspricht und daher in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Gebäude eingereicht werden kann".

> Es lägen bereits aufrechte Baugenehmigungen in allen drei Ländern vor, über 90 Projekte seien umgesetzt. Zudem informiert die Firma darüber, dass viele "Tiny House-Enthusiasten" glaubten, "nur weil Räder am Haus dran sind, kann man überall wohnen". Dies treffe aber nicht zu, denn: Auch für kleine Häuser gelten die Bauvorschriften etwa zu Brandschutz und Raumhöhe. luw