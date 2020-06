> Die Videoplattform "Tiktok" wurde 2016 von einem chinesischen IT-Unternehmer gegründet, in Europa blieb sie erst einmal unbekannt. Als zwei Jahre später die Fusion mit dem chinesischen Videoportal "Musical.ly" erfolgte, zählte "Tiktok" zu den mobilen Apps, die sich am schnellsten weltweit verbreitete und gewann auch in Deutschland an Beliebtheit. In China ist sie die beliebteste App.

Auf "Tiktok" können sich Nutzer Kurzvideos aller Art anschauen und selbst hochladen. Kurze Ausschnitte aus Liedern, Fernsehserien oder Filmen dienen häufig als Basis für Lippensynchronisationen. Ebenso beliebt sind einfache Tanzchoreografien.

Wie bei anderen Internetplattformen auch hat jeder "Tiktok"-Nutzer die Möglichkeit, einem Video eine "Gefällt mir"-Angabe (Like) oder ein Kommentar zu hinterlassen. Profile, die einem besonders gut gefallen, kann man auch abonnieren. Damit wird dem Abonnenten – auch Follower genannt – jedes neue Video dieses Profils angezeigt. "Tiktok" gerät aber immer wieder in Kritik, da es beispielsweise die Verbreitung homosexueller Inhalte verbietet oder China-kritische Videos zensiert. (stoy)