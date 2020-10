> Dr. Thilo Sekol, 53 Jahre und gebürtig aus Hagen in Westfalen, ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 20 Jahren lebt er in Hirschberg-Großsachsen. Sekol arbeitet in der Beratung eines globalen Unternehmen in der Region. Er studierte Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und in den USA studiert. Seine Promotion hat er im Sommer 2020 in Jena über die Wirtschaftlichkeit von Flächenexpansionen abgeschlossen. ans