> Als Bühnenbild hat Tom Musch einen historisch extrem belasteten Ort deutscher Geschichte nachgebaut, der seit 1999 im Dämmerschlaf liegt: das Anwesen am Bogensee, 15 Kilometer nördlich von Berlin, in der Nähe von Wandlitz. 1939 wurde hier Goebbels Landsitz errichtet, ab 1943 wohnte er ständig hier, empfing Kunst- und Kulturschaffende des Dritten Reiches und schrieb hier seine Hetzreden. 1950 baute die DDR auf dem Gelände ihre Kaderschmiede, die FDJ-Hochschule, mit modernsten Unterrichtsräumen, Wohnhäusern für 500 Studenten aus dem In- und Ausland, geplant vom Architekten der Stalinallee, Hermann Henselmann. Seit 1996 steht dieser "stumme Ort" unter Denkmalschutz, er kostet jährlich Millionen Euro Unterhalt, aber das Land Berlin findet kein Nutzungskonzept. Tom Musch hat das Foyer des Kulturhauses der FDJ-Hochschule nachgebaut, als "Transitraum der Geschichte", vom Verfall gezeichnet. (bfk)