> Theatervorstellungen, Konzerte und Kinoaufführungen mit weniger als 100 Besuchern sind seit 1. Juni in Baden-Württemberg erlaubt, wenn die Abstands- und Hygienevorschriften in den Räumen eingehalten werden können. Das Kunstministerium von Theresia Bauer fördert mit dem Programm "Kultur Sommer 2020" und zunächst 2,5 Millionen Euro Einrichtungen, Vereine und Künstler, die in der aktuellen Lage schnell wieder arbeiten und kleinere Veranstaltungen im Sommer umsetzen können. Daran schließt das Programm "Kunst trotz Abstand" mit 7,5 Millionen Euro an für Angebote und Formate, die längere Planung benötigen.

> Am Theater Heidelberg gilt die mit der Stadtspitze vereinbarte Regelung, bis zum Spielzeitende geschlossen zu bleiben. "Es gibt keinen Rettungsschirm und keine strukturelle Förderung außer dem Kurzarbeitergeld des Bundes", bedauert Intendant Holger Schultze. Ab 8. September ist das Heidelberger Theater dann wieder geöffnet. Der Spielplan 2020/21 soll immer nur für zwei bis drei Monate bekannt gegeben werden. bik