> Einen sogenannten Lärmaktionsplan hatte der Neckargemünder Gemeinderat im vergangenen Frühjahr nach dreijähriger Erarbeitung beschlossen. Ziel ist es, Anwohner besser vor Lärm zu schützen. Der Plan beinhaltet Tempo 30 statt 50 in der kompletten und 2,5 Kilometer langen B 37-Ortsdurchfahrt zwischen dem Stadteingang in Kleingemünd von Neckarsteinach kommend und dem Stadtausgang in Richtung Heidelberg-Schlierbach. Die Fahrt würde hier künftig zwei Minuten länger dauern – zumindest in der Theorie und ohne Ampeln. Auf der B 45 in Richtung Bammental soll in einem Abschnitt das Tempo von 70 auf 50 reduziert werden. Auch hier bestehen gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen. Außerdem soll in Teilen der Wiesenbacher Straße das Tempo von 50 auf 30 gesenkt werden. cm