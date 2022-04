> Mit ihrem Projekt "Swim VR" möchte die Firma VR Coaster die Unterwasserwelt in die Schwimmbäder bringen und für den Schutz der Meere sensibilisieren. Das Motto: "Nur was man kennt, kann man schützen."

> Das Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern entwickelte eine Spezialtaucherbrille, mit der man einen virtuellen Tauchgang im Schwimmbecken machen kann. Der 3-D-Effekt und die Lageerkennung vermitteln das Gefühl, man treibe mit den Meeresbewohnern in der Strömung. Gleichzeitig möchte das Unternehmen damit auch die Attraktivität der Schwimmbäder steigern.

> Da eine Brille mit zugehöriger Ausstattung mehrere Tausend Euro kostet, verleiht "Swim VR" diese an die Schwimmbäder. Der Erlös wird gleichmäßig aufgeteilt. Seit Januar 2021 sind die Brillen in deutschen Schwimmbädern im Einsatz. Auch in Österreich und Italien bieten Bäder diese Attraktion an.

> Aktuell gibt es zwei Filme, die unterschiedliche Fische und Meeresbewohner zeigen. Ein Film ist komplett im Studio entstanden, wobei der andere echte Aufnahmen enthält, die für den 3-D-Effekt nachbearbeitet wurden. Die Vorlagen und Aufnahmen der Filme sind aus dem Roten Meer und vom Great Barrier Reef vor Australien. roh