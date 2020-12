> Die Deutsche Fußball Liga (DFL) fordert für Zweitligisten ein sogenanntes Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), das über mindestens drei Sportplätze verfügt. Dabei lassen die nicht eindeutig formulierten Auflagen Raum zur Interpretation. Auch auf mehrmalige Nachfrage der RNZ waren hierzu von der DFL keine klaren Angaben zu erfahren. Im Sommer 2019 zitierte Bürgermeister Georg Kletti im Gemeinderat aus einer Antwort der DFL auf eine entsprechende Anfrage des SV Sandhausen (SVS): "Somit kann man klarstellen, dass ein Club für den Lizenzbetrieb in der Zweiten Bundesliga mit NLZ über fünf Trainingsplätze verfügen sollte." Laut dem SVS ist das Stadion als Spielstätte dabei nicht mitzuzählen. Zudem nutzt der Zweitligist neben den beiden Sportplätzen am BWT-Stadion auch das im Besitz der Gemeinde befindliche Walter-Reinhard-Stadion. So meinen einige Kritiker des Projekts bis heute, dass dem Fußballclub ein weiterer Sportplatz reichen würde, um die Auflagen zu erfüllen und den Bedarf zu decken. luw