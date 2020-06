SuedLink ist mit einer Länge von rund 700 Kilometern und einer Investitionssumme von etwa zehn Milliarden Euro das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende. Es befindet sich gerade im Übergang von der Bundesfachplanung zum Planfeststellungsverfahren. Für den nördlichsten Abschnitt hat TenneT bereits zu Jahresbeginn den Antrag auf Planfeststellung eingereicht. Der Abschluss der Bundesfachplanung für die restlichen vier Abschnitte ist für dieses Jahr geplant.

TenneT ist für den nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.