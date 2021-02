> In der Corona-Krise sind die Nöte groß. "Es gibt weniger Ablenkung durch Beruf oder Freizeit," sagt Martina Kirsch, Leiterin der Heidelberger Suchtberatung. Dort haben die Anfragen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis um rund 15 Prozent zugenommen. "Es melden sich vor allem Angehörige, die nun Probleme eher erkennen", erzählt sie. "Wir versuchen alles, was machbar ist, um zu helfen." So sind auch in Coronazeiten die Ansprechpartner der Schwetzinger Außenstelle über die Telefonnummer 06221 / 14 98 20 erreichbar, die AA-Gruppe Schwetzingen unter 0621 / 1 92 95. Wer sich meldet, erhält meist innerhalb einer Woche einen telefonischen Beratungstermin.

Stefan Heizmann von den AGJ-Suchtberatungsstellen Heidelberg und Schwetzingen betont ebenfalls: "Unsere Beratungsstellen sind besetzt, Telefonate oder Videogespräche sind immer möglich." Die AGJ-Suchtberatung ist in Schwetzingen erreichbar unter der Rufnummer 06202 / 859 35 80 erreichbar. mio