Wir sind Viele aus 80 Millionen

Die Eintracht Bargen - feiert Jubiläum.

Wir hatten Pläne, - der Bus war schon bestellt.

Und die Konzerte, - mit vielen lieben Freunden,

auf einmal alles anders, - gelähmt die ganze Welt.

Die online-Proben - ließen uns verzweifeln.

Virtueller Chorgesang frustriert.

Aber wir wissen, - dass unsere Freundschaft

alles aushält, - was immer auch passiert.

Ein Jahr vorüber - voll grauenvoller Bilder,

Ärzte und Pfleger - mit Tränen im Gesicht.

Einsames Sterben - Verzweiflung auf den Fluren,

Und von Despoten - die rührt das alles nicht.

Menschen die kämpfen - um ihre Existenzen,

Andere spotten - s’ist alles gar nicht wahr.

Doch gibt es Hoffnung - ein Lächeln hinter Masken,

helfende Hände - die trotzen der Gefahr.

Refrain:

So viel geplant, - und nichts ist geschehn.

So viel passiert, - das wir nicht verstehn.

Es wird nicht leicht, - aber wir schaffen's schon,

Denn wir sind nicht alleine,

Wir sind Viele aus 80 Millionen.

So fern wir uns jetzt voneinander halten,

so nah sind wir als Freunde doch vereint.

Wir lassen uns von nichts und niemand spalten,

uns hält die Eintracht, und niemand ist allein.

Es war für mich immer so selbstverständlich,

die andren Jungs aus mei'm Verein zu seh'n.

Und wenn das alles für irgendwas gut war,

dann, zu kapier'n, dass wir zusammen steh'n.



Als des Corona - vor oam Joar im Fernseh war,

hot koaner gwisst, - was mit uns bassierd.

Ob’s scheene Schlachdfeschd, - Kerwe oder Krautmarkt,

des war alles - uffemol tabu.

Ob uff ä Hochzich oder ‘n fuchzichschde Gebordsdag,

nirgends derf ma aktuell meh noa.

Doch mir losse uns unser Luschd ned nemme,

ma gewwe Gas, wenn mas widda derf!

Refrain

Wir sind MobilTON - und wir singen gerne!

Ja wir sind bunt - so bunt wie diese Welt!

Ja wir sind anders - und haben ein Motto:

"Mittendrin, statt immer nur dabei!"

Mit Bargen proben - war ein Erlebnis

Zusammen tanzen - war für uns der Hit!

Im nächsten Jahr - gibt's unsre Konzerte,

wir geben alles, singen, lachen, macht doch mit!

So viel geplant, - und nichts ist geschehn.

So viel passiert, - das wir nicht verstehn.

Es wird nicht leicht, - aber wir schaffen's schon,

Denn wir sind nicht alleine,

Wir sind Viele aus 80 Millionen.

Wenn wir uns - begegnen,

dann leuchten - wir auf wie Kometen.

Es wird nicht leicht, - aber wir schaffen's schon,

Denn wir sind nicht alleine,

Wir sind Viele aus 80 Millionen.