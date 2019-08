"Wäre Heidi Mohr ein Mann gewesen, hätte sie eine andere Ehrung erfahren": Diesen Satz sagte kürzlich Weinheims SPD-Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidou. Der Anlass war, dass für die Jahrhundert-Fußballerin eine Gedenktafel vor ihrem Wohnhaus in Weinheim aufgestellt wurde. Mohr war Anfang des Jahres mit 51 Jahren gestorben. Als Botschafterin habe sie den Namen Weinheims über die Grenzen der Stadt hinausgetragen, sagte Kirgiane-Efremidou, die daher hofft, dass bald eine neue Sporthalle nach Heidi Mohr benannt wird.

Die RNZ nahm Kirgiane-Efremidous Aussage zum Anlass, herauszufinden, wie männerdominiert die Straßen- und Gebäudenamen in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen sind. Die Fragestellung lautete: Werden Frauen im öffentlichen Raum gewürdigt? Wenn ja, in welcher Form? Und wenn nicht, liegt das daran, dass sich Frauen noch nicht genügend in den Vordergrund gerückt haben? mwg