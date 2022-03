> Als die "Elektrische" noch in Schwetzingen fuhr und Kinder einfach so über die leere Carl-Theodor-Straße gehen konnten – das war vor mehr als 100 Jahren. Damals hatte der Verlag Otto Schwarz – Großherzoglicher Hoflieferant – oben stehende Fotopostkarte herausgegeben. Sie gibt es übrigens sogar zwei Mal in der Postkartensammlung des Kreisarchivs, einmal verschickt am 12. Juli 1917 und im September 1919. Knapp zwei Jahre liegen dazwischen, doch die Welt mit dem zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg, der Revolution und der beginnenden Weimarer Republik hatte sich politisch gravierend verändert. Die Schwanen-Brauerei war die größte von den damals vorhandenen Brauereien, zu denen auch Welde-Bräu und die Brauerei "Zum Zähringer Löwen" zählten. Die der OEG gehörende Straßenbahn nach Ketsch war 1908 eingerichtet worden und fuhr bis 1938, ab 1927 gab es eine Straßenbahnlinie nach Heidelberg, die 1974 eingestellt wurde. In den Schwetzinger Kasernen war zur Kaiserzeit das 2. Badische Dragoner-Regiment Nr. 21 stationiert. Nach wie vor großer Beliebtheit erfreut sich das Schwetzinger Schloss. Das unterstreichen die rund 750.000 Besucher aus ganz Deutschland, die jährlich die im Barock glänzende Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes und den berühmten Schlossgarten besichtigen. bm