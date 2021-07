> Der Strahlenberger Hof ist mit das älteste Gebäude Schriesheims und wurde wahrscheinlich direkt nach dem Bau der Strahlenburg etwa 1240 errichtet. Das Adelsgeschlecht der Strahlenberger errichtete ein Gebäude aus Stein, das in den Grundzügen heute noch erhalten ist – was wiederum zur Gründung einer Stadt führte. Aus Stein deswegen, weil das Haus nicht nur ein Wirtschaftshof war, sondern mit der Burg zur Verteidigung dienen sollte.

Damit unterscheidet es sich deutlich von der Fachwerkbebauung in der Umgebung. Nach dem Aussterben der Strahlenberger 1407 war das Gehöft erst ein Mönchshof, wurde Wirtschaft, Kellerei und schließlich ein Bauernhof. So war das auch noch 1985, als Wilhelm Gaber das baufällige Anwesen an Peter Bausback verkaufte, der es aufwändig renovierte. Gaber wurde ein lebenslanges Wohnrecht zugestanden. Er starb 1990, mit 94 Jahren – zwei Jahre, nachdem das Restaurant in der ehemaligen Scheune feierlich eröffnet worden war. (hö)