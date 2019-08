Stimmen zur Sommertour

> Harald Kurzer (66), Rauenberg: "Großartiges Wetter, wunderschönes Schiff, meine Frau und ich freuen uns. Kann ich jedem nur empfehlen."

> Ronja (7), Eppelheim: "Ich fand die Fahrt sehr gut. In Hirschhorn konnte ich eine Katze streicheln!"

> Immka Betz (74) und Klaus Betz (76), Heidelberg: Also wir sind - in diese Neckarrichtung - mit dem Schiff noch nie weiter als bis Neckarsteinach gekommen. Die RNZ bringt uns sozusagen weiter als je zuvor. Es gefällt uns richtig gut."

> Stefanie Götzmann (25), Sankt Leon-Rot: "Ich war zum ersten Mal in Hirschhorn, von der Burg hat man einen tollen Blick. Und wir haben viele nette Gespräche geführt."

> Gisela Nowak (71), Sandhausen: "Der Ausflug ist prima organisiert und Hirschhorn hat eine wunderschöne Altstadt. Wir haben die Zeit vor Ort genutzt, um das Kloster anzuschauen."

> Birgit Goebels (53), Eppelheim: "Es hat mir super gut gefallen. Ich habe die Fahrt wirklich genossen."

> Barbara Heßling (68), Buchen: "Ich habe in den letzten Jahren von den anderen Bootstouren der RNZ-Sommertour in der Zeitung gelesen und dachte mir immer: Das will ich auch mal machen. Daher freue ich mich riesig, gewonnen zu haben. Die Schifffahrt ist toll. Man sieht die Region von einer ganz anderen Perspektive als wenn man mit dem Auto herfährt."

> Eduard Velhagen (87), Heidelberg: "Das Schiff ist so wunderbar, ich habe einen großartigen Tag. Danke RNZ!"

> Peter Ziegelhöfer (73), Dossenheim: "Meine Frau und ich, wir sind seit Jahren RNZ-Leser und bewerben uns auch schon so lange bei der RNZ-Sommertour. Wir freuen uns, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat. Es macht uns großen Spaß, das Schiff ist klasse."

> Günter Burkhardt (78), Neckarbischofsheim: "Die Gegend hier am Fluss ist traumhaft schön. Man sollte viel häufiger hier sein. Die Wälder sind deutlich grüner als im Kraichgau, wunderschön. Ich danke der RNZ."

> Oliver Berthold (40), Bürgermeister von Hirschhorn: "Die RNZ-Schifffahrt ist für uns sehr wichtig, weil so viele Menschen dadurch in die Stadt finden. Für viele Heidelberger scheint die Welt in Neckarsteinach zu Ende zu sein, obwohl es hier hinten in Hirschhorn so schön ist." tifa