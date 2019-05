Julian Nagelsmann, TSG-Trainer: "Wir haben uns die Butter vom Brot nehmen lassen, obwohl wir auswärts 2:0 führen. Wir haben in den letzten Wochen zu viele Situationen verspielt, zu viele Chancen verstreichen lassen. Wie schon so oft in der Hinrunde haben wir mangelnde Cleverness gezeigt."

Sandro Schwarz, FSV-Trainer: "Ganz großer Sport, das war heute ein geiler Abschluss für alle Beteiligten! Meine Mannschaft hat eine Riesenenergie und Riesenmentalität gezeigt."

Oliver Baumann, TSG-Torhüter: "Für uns ist das alles wahnsinnig bitter. Mit dem Elfmeter für Mainz ist unsere Mauer eingebrochen. Für ’Baumi’ (Anm. der Red.: Baumgartner) tut es mir total leid. Er hat jetzt gemerkt, wie hart die Bundesliga sein kann."

Niko Bungert, FSV-Kapitän zu seinem Abschied: "Das ist zu viel Wertschätzung für eine Person. Ich gehe als glücklicher Ex-Fußballer nach Hause."

Nico Schulz, TSG-Verteidiger: "Wir haben’s nicht geschafft, die Führung am Ende zu verteidigen. Es ist keine Ausrede, dass wir in Unterzahl waren. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen."

Deniz Aytekin, Schiedsrichter: "Ich habe nichts zu verstecken. Wir Schiris sind kein Geheimbund!" jog