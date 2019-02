Adressen in der Region:

> Heidelberg: Das "Oben" im Alten Kohlhof erhielt erstmals die begehrte Auszeichnung des Guide Michelin. Es ist das dritte Haus in der Stadt mit einem Michelin-Stern, neben "Le Gourmet" in der Hirschgasse und "Scharffs Schlossweinstube".

> Mannheim glänzt auch 2019 mit einem Zwei-Sterne-Restaurant - Tristan Brandt’s "Opus V". Mit je einem Stern schmücken sich in der Quadratestadt "Le Corange", "Marly", "Dobler’s Restaurant" und "Emma Wolf since 1920".

> Stern verloren: Das Kronen Restaurant in Herxheim konnte seinen Michelin-Stern nicht halten.

> Bib Gourmand verloren: Die Auszeichnung steht für "bestes Preis-Leistungs-Verhältnis". Ein Dreigang-Menü ist dabei schon für bis zu 37 Euro zu haben. Nicht mehr in der Liste sind die "Krone" in Großsachsen und der "Güldene Becher" in Östringen. (my)