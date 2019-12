> Die Stadthalle wurde an die Theater- und Orchesterstiftung übertragen, wodurch eine Finanzierung der Sanierung über Spenden überhaupt erst möglich ist. Wolfgang Marguerre, der auch schon die Theatersanierung ermöglicht hat, wird aus seinem privaten Vermögen bis zu 33 Millionen Euro für die "gute Stube" geben. So hoch ist die derzeitige Kostenschätzung.

> Das Waechter-Konzept sieht Hubböden vor, mit denen der Boden des großen Saals abgesenkt werden kann und ein aufsteigendes Gestühl entsteht. Per Knopfdruck kann aber auch der ebene Ursprungszustand in wenigen Minuten wiederhergestellt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss muss noch entscheiden, ob in den Hubböden ausfahrbare Stühle integriert werden. Zusätzliche Kosten: etwa 1,5 Millionen Euro. Der Abstand der Sitzreihen beträgt laut Architekt Felix Waechter die für Konzertsäle üblichen 90 Zentimeter.

> Der Bauantrag wird laut Projektleiter Sebastian Streckel von der GGH Ende Februar/Anfang März gestellt. Zum Heidelberger Frühling 2022 soll die Stadthalle wiedereröffnet werden. (hob)