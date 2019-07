Die SRH-Hochschule in Zahlen

> 3400 Studentinnen und Studenten sind derzeit eingeschrieben. Die 3000er-Marke wurde 2012 überschritten.

> 600 Euro pro Monat kostet aktuell der günstigste Studiengang: ein Master in Therapiewissenschaften. Am meisten Geld zahlt man dagegen für den Master in Sales Management, nämlich 890 Euro monatlich.

> 38 Studiengänge gibt es derzeit an sechs Fakultäten der SRH-Hochschule. Neben "Klassikern" wie BWL, Informatik und Maschinenbau finden sich auch Exoten wie Tanz- und Bewegungstherapie, "Big Data and Business Analytics" und Virtuelle Realitäten.

> 275 Dozenten, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter sind an der Hochschule beschäftigt.

> Sieben Partnerhochschulen gehören mittlerweile zum Mutterkonzern SRH Holding. Sie sitzen in Berlin (2), Gera, Hamm, Riedlingen, Wiesbaden und in Paraguay. dns