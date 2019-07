Die Sportkita

> Von September an soll die Sportkita für 20 Kinder öffnen, die maximal von 7.15 bis 17 Uhr in einer Ganztagesgruppe betreut werden. Für zwölf weitere Kinder gilt die verlängerte Öffnungszeit (VÖ), die von 7.30 bis 14 Uhr reicht.

> Die Gebühren setzen sich aus drei Komponenten zusammen: dem allgemeinen städtischen Gebührensatz, der Zusatzgebühr für das Sportprofil sowie der Verpflegungspauschale. Da sich die städtische Gebühr (nicht die Zusatzgebühr!) nach der Zahl der unter 18 Jahre alten Kinder in einer Familie richtet, zahlen Eltern mit einem Kind am meisten.

> In einem solche Fall sind für die Ganztagsbetreuung 445 Euro fällig, für die Betreuung in der VÖ-Gruppe sind es 334 Euro. Dank des Engagements der BKK Freudenberg sind es im Kita-Jahr 2019/20 jeweils 18 Euro weniger.

> Die pädagogische Arbeit richtet sich an einem teiloffenen Konzept sowie einem Situationsansatz aus. Ersteres bedeutet im Wesentlichen, dass die Kinder feste Gruppen, Bezugspersonen und Zeitstrukturen erhalten, ihnen in diesem Rahmen aber auch Freiheiten bleiben. Letzteres heißt, dass sich das pädagogische Handeln in erster Linie an den Bedürfnissen der Kinder orientieren soll.

> Der Unterschied zu anderen Kitas besteht im Sportangebot, das wissenschaftlich begleitet und von Profis betreut wird - und in bestens ausgestatteten Räumen stattfindet. Ein Ziel ist, dass die Kinder zu Beginn ihrer Schullaufbahn schwimmen können. (web)