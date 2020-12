"Das sind alles Halbwahrheiten"

Ortsvorsteher Herbert Kraus wurde bisher kaum in die Bemühungen um eine Lösung für den Spielplatz im Ortsteil eingebunden. Auf RNZ-Nachfrage bestätigte er zwar, dass ihn Bürgermeister Hansjörg Höfer vor etwa zwei Wochen telefonisch über den Stand der Dinge informiert habe – nämlich dass sich in Grundzügen eine Einigung über einen Zugang des Grundstückbesitzers zur Wiese abzeichne, die aber noch nicht vertraglich fixiert sei. Aber er wisse zugleich aus Gesprächen mit dem Betroffenen: "Eine endgültige Einigung hat es noch nicht gegeben. Da ist noch viel zu klären, gerade was die Finanzierung und die Ausschreibung des Weges angeht." Insofern sei die Darstellung von Christian Wolf, Kraus’ altem Kontrahenten aus dem Ortschaftsrat, ein Durchbruch sei erreicht, "so nicht korrekt" und "nicht seriös": "Das sind bisher nur Behauptungen oder Halbwahrheiten."

Zudem finde er es "bedenklich", dass Bürgermeister Höfer an Wolf die Planungsunterlagen für den Spielplatz samt der neuen Grundstücksgrenzen weitergegeben habe und die nun im Ortsteil zirkulierten. Damit würden nicht nur die Grenzen zwischen Kommunalpolitik und Stadtverwaltung verwischt – "meiner Meinung nach ein starkes Stück" –, sondern auch das Vertrauen des Grundstückseigentümers in die Stadtverwaltung erschüttert, und Wolf habe so mitnichten die Sanierung des Spielplatzes beschleunigt: "Er hat mit diesem Vorgehen eher das Gegenteil erreicht: Die Sache wird sich weiter hinziehen." Seiner Auffassung nach sei die Einigung mit dem Grundstückbesitzer und dann die Sanierung des Spielplatzes Sache der Stadtverwaltung und des gesamten Ortschaftsrates – und nicht eines einzigen Mitglieds, also Wolfs.

Dessen Vorstoß erklärt sich Kraus so: "Damit soll wieder ein Erfolg verkündet werden, um zu zeigen, was die Grünen wieder alles für Altenbach geleistet haben."