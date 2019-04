Dass in Heilbronn eine gewisse Nervosität vor der Kommunalwahl herrscht, ist den personellen Umwälzungen dieser Wahlperiode zuzuschreiben, vor allem wegen der Veränderungen bei den bisherigen "Stimmenkönigen". So erhielten die Freien Wähler Zugang von der CDU mit Eugen Gall, von der AfD mit Fritz Kropp, von der SPD mit Herbert Burkhardt, der stets mit Höchststimmenzahl gewählt wurde. Die SPD muss den Rückzug von Sibylle Mösse-Hagen verkraften, die als Fraktionsvorsitzende ebenfalls hohe Stimmenanteile erhielt. Bei der CDU steht Thomas Randecker auch bei der Stimmenzahl in den großen Fußstapfen seiner Amtsvorgänger Thomas Strobl und Alexander Throm. (bfk)