> Beiträge von Gemeinde und Organisationen zu sozialer Gerechtigkeit (zusammengestellt von der Gemeinde Hirschberg, ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Vereinsförderung, Sozialstaffelung bei der Kinderbetreuung in der Schule, Zuschüsse Kindertagespflege, Seniorenarbeit – Mittagstisch, Treff Alte Villa, Seniorennachmittag, Kontakte durch Mitarbeiterin in Pflegeheim/Wohnpark, Jugendhaus, Beratungsleistungen (AWO, RNK-Pflegestützpunkt), Job Central, Saatschule – Freiplätze, Bürgerstiftung, Hirschberg hilft, Lerninitiative, Schulsozialarbeit, Runder Tisch Asyl, Unterstützung Eine-Welt-Gruppe, Fair-Trade-Gemeinde, Runder Tisch Seniorenarbeit, Café Grenzenlos in der "Schillerschule" durch den Runden Tisch Asyl, Vergabe gemeindeeigener Wohnungen unter sozialen Gesichtspunkten, räumliche Infrastruktur mit vielen guten Spielplätzen, zwei Sporthallen, Inlinehockeyplatz, Bolzplätze, durch die Förderung von Vereinsangeboten beziehungsweise offenen Angebote (kostenfrei) wird indirekt sozialer Ausgleich (auch familiengerechtes Umfeld) geschaffen.

> Der Sozialbericht: Nach einem erfolgreichen Antrag der SPD-Fraktion im Gemeinderat wurde 2019 erstmals von der Gemeinde ein Sozialbericht erstellt (im Internet zu finden unter www.hirschberg-bergstrasse.de/familie-soziales/hirschberger-sozialbericht-2019). Hierin wurden einige demografische Daten aufgezeigt – unter anderem zu Einwohnern, deren Fort- und Zuzug. Aber auch die Attraktivität und die Zukunftsfestigkeit der Gemeinde werden dargestellt. Hinzu kommen unter anderem Daten zur wirtschaftlichen und Indikatoren zur sozialen Lage, außerdem werden Angebote im sozialen Bereich genannt. Auf Basis des Hirschberger Sozialberichts wurde die Sozialarbeit an den Schulen aufgestockt, und die nun bevorstehende Zukunftswerkstatt geht daraus hervor. Laut Sozialbericht verfügen 25,3 Prozent der Haushalte nur über ein niedriges Einkommen. Zum Vergleich: Im Rhein-Neckar-Kreis sind es 40,5 Prozent, im Land 41,3. Jugendarmut wird mit 2,7 Prozent angegeben (Kreis: 7, Land 6,4), Altersarmut mit einem Prozent (Kreis 1,9, Land 2,3). ans