So fanden die Leser die Sommertour in den Weinbergen

Renate Thill, 69, Oberzent: "Ich bin in einem Rieslinggebiet großgeworden und dadurch geprägt. Muskateller-Wein hat mir bisher immer zu parfümiert geschmeckt – bis heute. Denn der, den ich eben probiert habe, den fand ich richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht! Und Rohrbach überrascht mich auch. Bei Heidelberg denkt man an die Altstadt, nicht an Rohrbach, ich bin zum ersten Mal hier im Ort. Es gefällt mir richtig gut."

Karin Parbel, 72, Bammental: "Die Tour übertrifft alle meine Erwartungen. Besonders, was Herr Clauer schon alles gemacht hat, beeindruckt mich. Es war heute einfach toll."

Wolfgang Parbel, 79, Bammental: "Wir haben heute vieles über die Geologie und das Terrain hier erfahren, das war sehr interessant. Ich bin grundsätzlich bereit, Geld für gutes Essen und Trinken auszugeben, egal ob es um einen guten Wein oder ums Fleisch geht. So eine Tour wie heute führt einem vor Augen, wie viel Arbeit in der Herstellung von Lebensmitteln steckt, und dass diese Arbeit zu würdigen ist."

Monika Bollack, 68, Bammental: "Wenn man auf der Straße an Rohrbach vorbeifährt, bekommt man gar nicht mit, was sich hier alles verbirgt. Auch neue Weinsorten habe ich heute entdeckt. Es heißt, ein Winzer umrundet den Rebstock 18 mal im Jahr. Wer weiß, ob das stimmt. Aber es ist viel Arbeit, bis man einen guten Schluck im Glas hat."