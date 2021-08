> "Durch die Lappen gehen": Die Redewendung stammt wohl aus einer Zeit, in der Wolfsrudel noch das Vieh der Bauern gefährdeten. Bei Treibjagden spannten die Leute damals Schnüre mit alten Lappen daran im Wald, weil die Tiere diese fürchteten und nur selten darunter hindurchschlüpften. Die Wölfe, denen so die Flucht gelang, sind also den Jägern durch die Lappen gegangen.

> "Hand und Fuß haben": Die Redewendung geht vermutlich auf eine heute barbarisch anmutende Strafe aus dem Mittelalter zurück. Nach altem Rechtsbrauch war es üblich, Verbrechern die rechte Hand oder den linken Fuß abzuschlagen. Damit waren die Bestraften im Schwertkampf und beim Reiten extrem benachteiligt. Wer dagegen noch sämtliche Gliedmaßen besaß, galt als wehrhaft und mobil.

> "Seine Felle davonschwimmen sehen": Die Redewendung bezieht sich auf Lohgerber, die in Flüssen und Bächen ihre Tierhäute reinigten. Wenn sie nicht aufpassten, dann schwammen ihnen die Felle weg – und ihre Arbeit war umsonst gewesen.

> "Dem Fass den Boden ausschlagen": Die Redewendung geht auf das Reinheitsgebot zurück. Im Mittelalter schlugen städtische Beamte einem Bierfass den Boden aus, wenn das Bier nicht den Vorschriften entsprach. jam