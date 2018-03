Hintergrund Sommertagszug Rätsel

"So zart blüht es im Garten, inmitten Eis und Schnee. Es kann sie kaum erwarten, die holde Frühlingsfee. Mit zärtlichem Geläute, in blütenweißem Kleid, erfreut es alle Leute, der Lenz ist nicht mehr weit": So lautet das Sommertagsrätsel 2018.

Wer errät, was da so zart inmitten von Eis und Schnee im Garten blüht, schickt die Antwort auf einer Postkarte an das Kulturbüro der Stadt Weinheim, Tina Fieger, Obertorstraße 9, in 69469 Weinheim. Anzugeben sind das Lösungswort, Vor- und Zuname, Alter, die eigene Postadresse sowie der besuchte Kindergarten oder die Schule. Auch die Schulen oder Kindergärten selbst nehmen die Lösung entgegen. Einsendeschluss ist Freitag, 23. März. Zwanzig Gewinner dürfen sich über einen Preis freuen.

Teilnahmeberechtigt sind Kindergartenkinder und Schüler. (keke)