> Solidarische Landwirtschaft funktioniert im "Marktgarten" nach dem Prinzip, dass sich Verbraucher schon vor der Ernte mit einem festen finanziellen Beitrag an der Lebensmittelproduktion beteiligen. Für die Bezieher birgt das gewisse Risiken, denn sie kaufen etwas, das noch nicht produziert ist. Dafür erhalten sie einen Teil der Ernte – in diesem Fall wöchentlich ein Jahr lang eine Kiste mit saisonalem Gemüse, Salat und Kräutern. Die Kisten werden so befüllt, dass zwei Personen davon etwa eine Woche lang ihren Bedarf decken und abwechslungsreich kochen können. Eine Kiste kostet 15 Euro. Um auch Menschen mit geringem Einkommen den Bezug zu ermöglichen, gibt es auch eine günstigere und eine etwas teurere Kiste. Die Kisten müssen selbst abgeholt werden. Im "Marktgarten" werden alle Pflanzen aus Saatgut aus ökologischem Anbau selbst vorgezogen. Die Erzeuger wollen ökologische Landwirtschaft mit dem zusätzlichen Klimaschutzpotenzial regenerativer Landwirtschaft verbinden. Der "Marktgarten" befindet sich im Saubad im Handschuhsheimer Feld in der Nähe des Heidelberger Tennisclubs.