> Sören Hornung wurde 1989 in Berlin geboren, er ist Regisseur, Autor und Performer. 2012 gründete er mit Paula Thielecke das Theater KOLLEKTIV EINS. 2016 beendete er sein Regiestudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Mit seinem Stück "Sieben Geister" war er bereits 2018 für den Autor*innenpreis des Heidelberger Stückemarkts nominiert. Bei einem Wettbewerb in Chemnitz erhielt er dafür den Preis für junge Dramatik. Seine Arbeiten wurden unter anderen im Schauspiel Stuttgart, in der Stuttgarter "Rampe", im Theater Augsburg und im Volkstheater Rostock gezeigt.