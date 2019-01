In Deutschland erleiden laut der Deutschen Schlaganfallgesellschaft (DSG) jedes Jahr rund 260.000 Menschen einen Schlaganfall. Die Tendenz ist steigend. Ein schnelles und koordiniertes Eingreifen von Experten ist wichtig, um dauerhafte Schäden abzuwenden. "Time is brain", sagen die Amerikaner kurz und treffend: Bei der Behandlung des Schlaganfalls zählt jede Minute. "Denn unser Gehirn kann die Unterversorgung mit Sauerstoff nur eine sehr kurze Zeit schadlos überstehen", sagt Professor Christian Opherk, Klinikdirektor der Neurologie der SLK-Kliniken am Gesundbrunnen. (rnz)