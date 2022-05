Er wundere sich, dass die Haushaltsstrukturkommission sich bisher vor allem über Gebäude Gedanken mache, sagt der Adersbacher Ortsvorsteher Alexander Hotz im Gespräch mit der RNZ. Über "explodierende Personalkosten" werde nicht geredet. Sinsheim könne sich die nicht mehr leisten. "Der Wasserkopf ist zu groß geworden", ist Hotz überzeugt. Zudem sei die Verwaltung "weit entfernt vom Maximum der Effizienz". Arbeitsabläufe müssten deutlich optimiert werden, beispielsweise mit einem Auftragsmanagement-System, findet Hotz, der als Programmleiter in der IT arbeitet. Viel zu viel geschehe noch auf Papier. Zudem müssten Kompetenzen von der Verwaltungsspitze nach unten verlagert werden. Dies werde in anderen Verwaltungen auch schon erfolgreich praktiziert, sagt Hotz, der den Finger "immer wieder in die Wunde legen" will. (cbe)