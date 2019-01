Komplizierte Arbeiten sind bei dem Austausch der Glaselemente am Bahnhofssteg zu erledigen: Wegen der Oberleitungen passiert vieles in der Nacht, wenn keine Züge fahren. Zum Schutz der Arbeiter vor Stromschlägen werden geerdete Gerüste eingesetzt, wie Udo Knecht vom Infrastrukturamt schildert. Die Maßnahme, die im März beginnt, dauere viele Wochen, da das Wetter eine große Rolle spiele. Nach dem Austausch der Glasscheiben muss ein Rostschutz an den Kontaktflächen aufgebracht werden, der sich nicht mit Feuchtigkeit verträgt. Während der gesamten Zeit müsse der Bahnübergang, der Teile der Südstadt mit dem Sinsheimer Zentrum verbindet, begehbar bleiben. Dies soll mit dem Aufbau eines halbseitigen verschraubten Bauzauns gewährleistet werden. Auch auf den Verkehr wird sich die Maßnahme auswirken: Zum Schutz der Autofahrer vor herabfallendem Werkzeug sind eine halbseitige Sperrung der Jahnstraße und eine Ampelregelung geplant. (tk)