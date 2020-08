Künftiger Pfarrer in Sinsheim wird Pater Thomas Palakudiyil sein. Er stammt aus Kerala, Indien. In den vergangenen zehn Jahren hat er in Schwetzingen gearbeitet. Laut Dekan Thomas Hafner ist er 53 Jahre alt und kann sehr gut Deutsch. Hafner beschreibt ihn als offenen Menschen, der erste Eindruck sei sehr positiv gewesen. Seine Arbeit wird Pater Thomas am 1. Advent antreten. Wohnen werde er in Sinsheim, zunächst aber nicht im Pfarrhaus, da Renovierungsarbeiten anstehen. Da Pfarrer Oser in den Ruhestand geht und Kaplan Philipp Ostertag seine Stelle wechselt, verfügt das Team der Seelsorgeeinheit über zwei Kräfte weniger. Laut Hafner können deshalb nach den Sommerferien weniger Gottesdienste angeboten werden. (cbe)