Das Seniorenwohn- und Pflegeheim "Haus Rausch-Wegerle" im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain wurde im Jahr 1982 von Karin Schmitt und ihren zwei Schwestern gegründet. Alle waren in der Pflege tätig. Gestartet wurde einst mit gerade einmal fünf Plätzen. Im Jahr 1995 folgte eine Erweiterung auf 34 Plätze – darunter einige in Doppelzimmern. Auch heute gibt es noch acht Bewohner, die nicht alleine im Zimmer sind, weil sie dies aber auch genau so möchten. "Früher hieß es auch, dass Demenzkranke nicht alleine bleiben sollen", erinnert sich Karin Schmitt. Von der Corona-Pandemie blieb das Heim verschont, es gab keinen Ausbruch. Inzwischen sind die Bewohner geimpft. Stolz ist man auf die durchschnittliche "Verweildauer" der Bewohner, die nach eigenen Angaben des Heimes zwischen vier und fünf Jahren liegt. Der aktuelle "Rekord" liegt bei acht Jahren. In Pflegeheimen würden Bewohner durchschnittlich nur etwa ein Jahr verbringen, weiß Schmitt. cm