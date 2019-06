Die Universität möchte keine Straßenbahn auf ihrem Gelände und die Busse stehen häufig im Stau. Überhaupt blockieren sich die Verkehrsmittel am Boden gegenseitig, an Kreuzungen kommt es regelmäßig zu Problemen. Eine Fünfte Neckarquerung ist praktisch ausgeschlossen, denn die dafür vorgesehene Trasse liegt in einem Naturschutzgebiet von europäischem Rang. Aus diesen Gründen wird auch in Heidelberg derzeit eine Seilbahn heiß diskutiert, wenn es darum geht, den Wissenschaftscampus im Neuenheimer Feld verkehrlich besser zu erschließen.

Im Masterplanprozess, bei dem vier Planungsteams Vorschläge für das Neuenheimer Feld ausarbeiten, setzt vor allem der Architekt und Stadtplaner Ferdinand Heide ganz auf die Seilbahn. Er schlägt vor, die Linie vom S-Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen zum SRH-Campus und dann oberhalb einer neuen Fuß- und Radwegebrücke über den Neckar zu einer weiteren Zwischenstation am Rand des Neuenheimer Feldes bis in dessen Zentrum zu führen. Von dort geht es in einer Schleife weiter zurück über den Neckar bis zum Heidelberger Hauptbahnhof.

Die Stationen der Seilbahn wären, so der Vorschlag Heides, in markanten Gebäuden wie einem neuen Hörsaal-Zentrum oder in Hochhäusern am Neckarufer integriert. Mit "People Movern", einer Rolltreppe ähnlichen Laufbändern, könnten die Passagiere vom Hauptbahnhof zur dortigen Seilbahn-Station gelangen. Laut Augustin Kröll vom Seilbahnhersteller Leitner hätten solche Systeme eine Kapazität von 6000 Passagieren pro Stunde in jede Richtung. 32 Menschen passten in eine Kabine. Fahrräder, Rollatoren und Rollstühle könnten mitgenommen werden.

Allerdings erlitt Ferdinand Heide mit seinen Vorschlägen im Gemeinderat inzwischen einen Rückschlag. Denn er würde auch gerne die bisher von Sportvereinen am Rande des Campus genutzten Flächen in die Planungen integrieren. Doch die sind für die Stadträte tabu. Daher muss er seine Planungen jetzt überarbeiten. (hob)