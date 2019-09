> Blutspende beim DRK: Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen versorgt nach eigenen Angaben in beiden Bundesländern rund 440 Krankenhäuser mit Blutprodukten. In Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. In Hessen sind es laut DRK 900, in Baden-Württemberg 1800 Blutspenden.

> Wofür wird das Blut verwendet? Die Liste derer, die Blutspenden benötigen, ist lang. Ganz oben stehen Unfallopfer mit hohem Blutverlust und Krebspatienten. Auch Verbrennungsopfer und Leukämiepatienten erhalten Blutkonserven, genauso wie Patienten mit Organtransplantationen.

> Wie lange ist das Blut haltbar? Jede Spende wird in drei Teile aufgeteilt: rote Blutkörperchen, Blutplättchen und Plasma. Die roten Blutkörperchen können gekühlt bis zu 42 Tage gelagert werden, das Plasma ist tiefgefroren bis zu zwei Jahre haltbar. Die Blutplättchen halten allerdings nur vier Tage. (man)