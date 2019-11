> Die Afrikanische Schweinepest wird durch ansteckende Viren bei Haus- und Wildschweinen verursacht und verläuft meist tödlich. Therapie oder Impfung sind nicht möglich und auch verboten. Andere Tiere oder Menschen können sich zwar nicht anstecken, die Seuche verursacht aber neben großem Tierleid auch hohe wirtschaftliche Schäden durch Handelseinschränkungen und -verbote. Seit Juni 2007 breitet sich das Virus der ASP in der Haus- und Wildschweinpopulation, ausgehend von Georgien, in Europa und Asien aus. Die wirtschaftlichen Verluste belaufen sich Schätzungen zufolge allein in China auf weit mehr als 100 Milliarden Euro. Damit ist die ASP in jüngster Zeit weltweit die Tierseuche mit den größten wirtschaftlichen Schäden. (rnz)