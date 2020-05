> Vorbereitung auf den Schulstart: Hausmeister haben die Tische und Stühle in den Klassenzimmern gerichtet, so dass die erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden; nicht benötigte Tische und Stühle wurden eingelagert. Schuleingangsbereiche wurden mit dem Hinweisschild "Abstandsgebot" beschildert, Sanitärbereiche erhielten den Aushang "Richtig Hände waschen" und Wegeführungen wurden teilweise installiert (Einbahnstraße etc.), Seifenspender wurden in den Klassenzimmern aufgestellt, es fand ein vorgezogener Großputz statt, für die Schulsekretariate wurden Plexiglasscheiben als Infektionsschutz bestellt, Desinfektionsspender werden in den Sekretariaten aufgestellt.

> Auch die Grundschulen wurden schon auf eine mögliche Teilöffnung vorbereitet: Dort wurden ebenfalls Seifenspender in den Klassenzimmern aufgestellt, die Sekretariate haben Desinfektionsmittel und Plexiglasscheiben erhalten, und der Großputz wurde vorgezogen.

> Notbetreuung stark nachgefragt: Derzeit nutzen rund 86 Kinder die Notbetreuung in den Kindergärten und in der Kindertagespflege sowie 46 Schülerinnen und Schüler (Klassen 1 bis 7), somit werden insgesamt 125 Kinder betreut. Die Nachfrage ist aufgrund der Erweiterung der Notbetreuung stark gestiegen und die Zahlen verändern sich von Tag zu Tag, teilte die Stadt auf RNZ-Nachfrage mit. rüb