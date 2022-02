> "Hestia" ist ein rund um Heidelberg tätiger Verein für pädagogische Familienarbeit. Er hat zum Ziel, Väter und Mütter, die aufgrund ihrer Lebenslage Unterstützung benötigen, mit ihren Kindern auf einen Weg zu einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung zu begleiten. Der Verein wurde 1991 unter dem Namen "Orthos" in Heidelberg gegründet und hat seinen Vereinssitz mittlerweile in Schriesheim. "Hestia" – benannt nach der griechischen Göttin der Familie – betreibt im Wilhelmsfelder Anwesen "Schriesheimer Hof" zwei stationäre Wohngruppen mit Platz für insgesamt 15 Mütter oder Väter und 17 Kinder. Als Folgeangebot stehen für die jungen Familien von "Hestia" angemietete Wohnung in Wilhelmsfeld und Schriesheim bereit. Der Verein betreibt zudem eine Kinderkrippe in Schriesheim und hat über viele Jahre eine Jugendwohngruppe in Wilhelmsfeld betreut. Diese wurde 2020 mangels Personal eingestellt und der Verein konzeptionell wie personell neu strukturiert.

> Der Schriesheimer Hof ist eine bekannte Ausflugsstätte im Luftkurort, die im Jahre 1799 erstmals als Straußenwirtschaft erwähnt und ab 1866 bis zur Gebietsreform 1977 als Schriesheimer Gasthaus geführt wurde. Er liegt an der zentralen Kreuzung des heutigen Luftkurorts von Johann-Wilhelm-, Schriesheimer und Altenbacher Straße. Das Anwesen befand sich über viele Jahrzehnte im Familienbetrieb, ehe es 2003 vom Verein Hestia – damals noch "Orthos" übernommen wurde. Der Landgasthof diente dem Verein bis vor Kurzem als Ausbildungsbetrieb und war gleichzeitig ein öffentliches Restaurant. bmi