Jürgen Fitzer, MGV Liederkranz Altenbach: "Das gemeinsame Erarbeiten eines Konzepts ist schon mal nicht schlecht, und es ist überfällig. Wir werden uns einbringen und sehen, was dabei herauskommt. Allerdings wird es nichts ändern, wenn das Liegenschaftsamt sich weiter auf jede kleinste Vorschrift in der Versammlungsstättenverordnung beruft. Solange dieses Drama weitergeht, findet auch das Dorfplatzfest nicht statt. Ein externer Gutachter in Konfliktfällen ist auf jeden Fall eine zweite Meinung, das ist besser als der Status Quo."

Klaus Urban, GV Liederkranz Schriesheim: "Sich mit den Vereinen zusammenzusetzen, kann eigentlich nur positiv sein. Wir müssen aber mal gucken, ob tatsächlich etwas Konkretes dabei herauskommt. Bisher klingt das alles noch sehr ungefähr. Einen externen Gutachter einzubeziehen, finde ich, wie die bisherige Linie der Verwaltung, übertrieben. Wenn man sich so schon nicht einigen kann, was soll dann noch ein Gutachter von außen bringen?"