Der Oper- und Operettengalabend findet am Samstag, 31. Juli, statt. geplant sind zwei Vorstellungen (um 17 und um 20 Uhr) in der Stadthalle Eberbach. Die Musicalgala steht dann am Samstag, 7. August, an, um 18 und um 21 Uhr. Am Sonntag, 1. August, wird ab 14.30 Uhr auf dem Sportplatz in Zwingenberg ein großes Familienfest gefeiert.

> Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de.