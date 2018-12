Auf 5 Fragen mit ... Rainer Houck

Der Schefflenzer Bürgermeister freut sich über aktive Vereine und eine lebenswerte Gemeinde

In zwei, drei Sätzen: Was ist Schefflenz für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Schefflenz ist lebenswert und auf seine Art einzigartig. Hier leben Menschen mit einer herzlichen Art, man kennt sich und ist hilfsbereit. Und in Schefflenz hat man Spaß. Ein voller Veranstaltungskalender dank über 60 aktiver Vereine, Freibad und Event-Gastronomie oder einfach mal die Natur genießen - Freizeitmuffel haben schlechte Karten.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Eindeutig in Freizeit und Familie! Wir bieten eine flexible Schulkindbetreuung, in allen Kindertagesstätten gibt es Kleinkindgruppen und Betreuung ab einem Jahr, wir haben im Ort einen Einkaufsmarkt mit Vollsortiment sowie S-Bahn-Anschluss. Die über 60 Vereine bieten dagegen viel Abwechslung, man hilft sich gegenseitig und verbringt auch bei den zahlreichen Festen hier in Schefflenz gerne die Zeit miteinander.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Vielleicht bei der Transparenz nach außen. Viele Bürger bekommen gar nicht mit, was in der Gemeinde alles los ist, warum gerade hier ein Bagger steht und was das schon wieder für ein Termin im Rathaus war. An der Neugier mangelt es hier im Ort eigentlich nicht.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Besseren Mobilfunkempfang. In Schefflenz ist leider noch alles möglich: von LTE und bestem Empfang bis nullkommanull und noch weniger. So manch einer muss das Smartphone an die kuriosesten Stellen legen, um telefonisch erreichbar zu sein. Das sollte in der heutigen Zeit eigentlich kein Thema mehr sein.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Größer und noch belebter. Manche Vereine sterben aus, dafür kommen andere nach. Die Geburtenrate ist auch in Schefflenz stark gestiegen. Hier bereiten wir derzeit die Kindergärten und Schulen auf weitere Kapazitäten vor. Nach dem Neubaugebiet "Lerches" sind außerdem zwei weitere Baugebiete im Gespräch, die bald realisiert werden sollen. Dabei soll der liebenswerte Charme Schefflenz noch lange erhalten bleiben. Herzliche und offene Menschen, liebevoll gepflegte Häuser und Gärten, sowie eine wundervolle Landschaft.