Der evangelische Kindergarten "Schatzinsel" in Neckarsteinach wurde in der Nacht auf den 13. Dezember 2018 ein Raub der Flammen. Über 120 Feuerwehrleute aus der Stadt und der gesamten Umgebung konnten das eingeschossige Gebäude im Rosenweg nicht mehr retten. Dabei sah es zunächst gar nicht so schlimm aus: Am Abend rauchte es lediglich aus dem Dach, doch schon bald schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude und ließen die riesige Rauchsäule über der Vierburgenstadt orange leuchten. Der Brand war in der Zwischendecke des über 40 Jahre alten Gebäudes in Holzständerbauweise ausgebrochen und hatte sich in der erst vor wenigen Jahren erneuerten Isolierung rasant ausgebreitet. Auch mehrere 100.000 Liter Löschwasser zeigten keine Wirkung. Da die Brandherde kaum zu erreichen waren und das Dach auch noch einzustürzen drohte, ordnete Bürgermeister Herold Pfeifer nach einigen Stunden das kontrollierte Abbrennen des Gebäudes an. Eine Drehleiter konnte in der engen Straße übrigens nicht eingesetzt werden. Als Ursache ermittelte die Polizei einen technischen Defekt in dem Gebäude. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt, der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestätigte sich zum Glück aber nicht. Für die rund 60 Kinder wurde schon am folgenden Morgen eine Not-Betreuung im Martin-Luther-Haus eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt rauchte der Kindergarten noch immer. cm