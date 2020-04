Trotz der Corona-Krise hat die SAP im ersten Quartal noch ein kräftiges Umsatzplus und einen Ordentlichen Gewinn eingefahren. Das teilte der Softwarekonzern am gestrigen Dienstag mit. Gegen Ende des Quartals hatte SAP aber schon die Auswirkungen der Krise zu spüren bekommen. Eine bedeutende Zahl von Neuabschlüssen sei verschoben worden, was sich vor allem in einem erheblichen Rückgang der Verkäufe von Softwarelizenzen widergespiegelt habe, hieß es.

Die Prognose für dieses Jahr hatte die SAP auf Basis vorläufiger Zahlen deshalb bereits vor knapp zwei Wochen zusammenstreichen müssen. Als Folge davon plant der Softwarekonzern im laufenden Jahr nun weniger neue Stellen zu schaffen als bislang geplant. Co-Vorstandschef Christian Klein sagte am gestrigen Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen aber, dass man nicht gänzlich aufhören werde, neue Mitarbeiter einzustellen Auch müsse sich die bestehende Belegschaft keine Sorgen machen.