Ende November hatte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder (CDU) mitgeteilt, dass sich die Sanierung der Salierbrücke wegen "nicht vorhersehbarer Umstände" um rund ein Jahr bis Frühjahr 2022 verlängert. Hier die Ursachen aus Sicht des RP Karlsruhe:

PCB-Fund. Bereits einen Monat nach Beginn der Sanierungsarbeiten sorgte der Fund von Polychlorierten Biphenylen (PCB) für Verzögerungen, weil die Abstrahlung der Brücke mit Wasserdruck eine Kontamination des Wassers verursachte und daher eine zusätzliche Reinigung erfolgen musste.

Plan-Abweichungen. Abweichungen der historischen Baupläne von der Bausubstanz machen zusätzliche Schweißarbeiten und die schwierige Suche nach speziell qualifizierten Schweißern nötig. Das verursachte weitere Zeitverzögerungen.

Die Witterung. Durch diese Zeitverzögerungen kam man mit den Arbeiten in ungünstige Witterung in der kalten Jahreszeit, was erneute Verzögerungen verursachte. hab