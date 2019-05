Die Rothsnasenhütte oberhalb des früheren Buntsandsteinbruchs liegt etwa einen Kilometer westlich von Kleingemünd über der Landesstraße nach Ziegelhausen. Sie ist sowohl von Kleingemünd als auch von Ziegelhausen über einen Wanderweg zu erreichen, nicht aber mit dem Auto. Der Weg sollte in diesem Bereich nicht verlassen werden, da es steil bergab geht. In der Vergangenheit sind hier schon mehrere Personen abgestürzt. Die Rothsnasenhütte ist nach dem früheren Förster Roth benannt, der sie bauen ließ. Der Name kam zustande, weil die Hütte auf einer Felsnase liegt, die von der gegenüberliegenden Neckarseite gut zu sehen ist. Im Volksmund ist oft spaßeshalber auch von der Rotznasenhütte die Rede. Die Hütte ist ein lohnenswertes Ausflugsziel für Wanderer, die sich auf zwei Bänken erholen können. Von hier aus genießt man einen atemberaubenden Ausblick auf Neckargemünd und Kleingemünd bis zum Dilsberg. Hier kann man gemütlich picknicken. Es ist ein Paradies oberhalb der Stadt, deren Lärm hier kaum zu hören ist. Stattdessen zwitschern die Vögel. (cm)