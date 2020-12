> Roland Hörner ist seit 1998 Geschäftsführer der Hafengesellschaft Mannheim. Aufgewachsen ist er in Hameln an der Weser, Darmstadt, Walldürn und Aachen. In Heidelberg studierte er Jura. Nach der Ausbildung ging er in die Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg.

Vor seiner Tätigkeit als Hafendirektor war er im Finanzministerium tätig und dort für die Verkehrsunternehmen des Landes zuständig. Sein Nachfolger wird Uwe Köhn, der Direktor des Rheinhafens Kehl. Der Mannheimer Hafen gehört zu den bedeutendsten Binnenhäfen Europas. Etwa 400 Firmen mit rund 14.000 Beschäftigten sind dort angesiedelt. (mpt)