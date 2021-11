> Roland Burger wurde am 27. Februar 1962 in Buchen geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

> Der Diplom-Verwaltungswirt wurde 1990 erstmals zum Bürgermeister der Stadt Osterburken gewählt. Seit 2006 lenkt er als Bürgermeister die Geschicke seiner Heimatstadt. 2014 schenkten ihm die Buchener Wähler zum zweiten Mal das Vertrauen.

> Neben dem Amt des Stadtoberhaupts ist er u. a. Vorstandsmitglied im Städtetag und Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg. rüb